Off-road büyüledi…

Kartepe Belediyesi, tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kartepe Off-Road Şenliği, Maşukiye'de yapıldı. Maşukiye’deki yarışların startını Kartepe Belediye Başkanı verdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 50 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, pilotlar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

MÜSABAKADA 50 ARAÇ YARIŞTI…

Parkurun zorluğundan bahseden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu yıl 4.'sünü düzenlediğimiz Off-Road Şenlikleri'nde şu anda 50 araç yarışıyor. 500'ün üzerinde yarışsever araçları ile gelirken bunlardan 50 araç yarışa katıldı. Özellikle parkur son derece zorlu, amacına uygun, yarış severlerin heyecanı, adrenalini, belki de korkuyu yaşayacakları bir parkur. Kartepe Belediyesi olarak yarışçıların daha iyi mücadele etmeleri için en iyi şekilde hazırlık yapılmaktadır” dedi.

"KARTEPE’DE SPORUN HER TÜRÜ"…

Benzer etkinliklerle ilçeyi turizm ve spor alanında cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe'de her mevsim spor var. Her hafta ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar Kartepe’de yapılmaktadır. Özellikle otomobil yarışları, bisiklet yarışları, Off-Road yarışları, Enduro yarışları bunun yanında yamaç paraşütü vardır. Türkiye Şampiyonası'nda da dereceler elde ediyoruz. Su kayağı dünya şampiyonası yapılacak. Kar kayağı yarışları içinde gereken hazırlıklar yapılmaktadır" dedi.

KARTEPE BELEDİYESİ OFF-ROAD YARIŞLARINDA DERECEYE GİRENLER:

GENEL KLASMAN:

1-Erdal Mercan – Hasan Özbay

2-Mehmet Savaş – Erkan Ataberk

3-Selahattin Seçkin – Engin Arslan

4-Rüstem Yıldız-Eren Atçılar

S1 KLASMANI:

1-Nurullah Şahin – Kadir Aydın

2-Rüstem Yıldız – Eren Atçılar

3-Kudret Atasever – Ali Karagülle

S2 KLASMANI:

1-Erdal Mercan – Hasan Özbay

2-Metin Albayrak – Serdar Özgür Varışlı

3-Cengiz Çelik – Emrah Yılmaz

S3 KLASMANI:

1-Mehmet Savaş – Erkan Ataberk

2-Cüneyt Kazancı – Sefa Kazancı

3-Volkan Altınkaya – Selçuk Başarı

S4 KLASMANI:

1-Selahattin Seçkin – Engin Arslan

2-Mesut Acar – Engin Başer

3-Emin Uzuner – Serkan Aylan