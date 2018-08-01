Derin ve Zerrin Beylikdüzü’nde

Uzun yıllar Yenikent Voleybol takımında mücadele veren kızlarımız, bundan sonraki voleybol dolu yaşamlarını İstanbul’da sürdürecek. Sporcu göçümüz, üst liglerde takımımız olmadığı için aralıksız olarak sürerken, sizler de iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Yenikent Voleybol Antrenörü İsmail Arman, kısa konuşmasında “Sporcularımla gurur duyuyorum. Bundan sonra kendilerine, İstanbul Beylikdüzü takımında başarılar diliyorum” dedi.