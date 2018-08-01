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Bugün 11:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:33 TSİ )

Derin ve Zerrin Beylikdüzü’nde

Derince Yenikent Voleybol takımında oynayan iki başarılı voleybolcumuz Zerrin ve Derin, Sultanlar Ligi takımlarından İstanbul Beylikdüzü Spor Kulübü'ne transfer oldu.

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Uzun yıllar Yenikent Voleybol takımında mücadele veren kızlarımız, bundan sonraki voleybol dolu yaşamlarını İstanbul’da sürdürecek. Sporcu göçümüz, üst liglerde takımımız olmadığı için aralıksız olarak sürerken, sizler de iki sporcumuza da başarılar diliyoruz.  Yenikent Voleybol Antrenörü İsmail Arman, kısa konuşmasında “Sporcularımla gurur duyuyorum. Bundan sonra kendilerine, İstanbul Beylikdüzü takımında başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 11:30 TSİ - Spor

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