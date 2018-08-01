Bu da file kardeşliği…

Dostluğun ön planda tutulduğu maç, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz etkinlikleri kapsamında yer aldı. Seri şekilde oynanan hazırlık maçlarında, bayan voleybolcular, maç sonrası soluğu Derince Harikalar Sahili’nde verilen yemek davetinde aldı. Konuklara lahmacun-ayran ikramında bulunuldu.