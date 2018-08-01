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Bugün 11:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:34 TSİ )

Bu da file kardeşliği…

Kentimizin iki köklü ve güzide kulübü Derince 19 Mayıs ve Kocaeli Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımları, Derince Spor Salonu’nda dostluk maçı yaptı.

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Dostluğun ön planda tutulduğu maç, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz etkinlikleri kapsamında yer aldı.  Seri şekilde oynanan hazırlık maçlarında, bayan voleybolcular, maç sonrası soluğu Derince Harikalar Sahili’nde verilen yemek davetinde aldı. Konuklara lahmacun-ayran ikramında bulunuldu.

Bugün 11:32 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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