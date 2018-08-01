Küçükkaya, Sarıbay’a rest çekti

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın “İmza süreci boyunca bir tek delegeyi aradığımı söyleyen varsa delikanlı gibi karşıma çıksın. Ne kimseye vaatte bulundum ne de herhangi bir baskı kurdum. Delegeleri aramadım asla da aramam” sözleri sert bir dille eleştirdi. 12 Ağustos’ta yapılacak il danışma kuruluna kadar sabretsin diyen Küçükkaya, “Merak etmesin danışma kurulunda kimleri aradığını tek tek açıklayacağım. Ayrıca delegeleri aramak ayıp değildir, bu gayet normal ve siyasi bir tavırdır” dedi.

YAŞINA VE MAKAMINA UYMADI

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Delegeleri aradığımı söyleyen varsa delikanlı gibi karşıma çıkıp açıklasın demesi ne yaşına ne de makamına uymamış. Bunları söyleyenler partiyi sevmeyenlerdir diyor benim ve delege arkadaşlarımın partiyi ne kadar sevdiğini herkes bilir. Merak etmesin il örgütünün danışma kurulunda delegelerden kimleri aradığını söyleyeceğim biraz sabretsin. Ayrıca delegeleri aramak ayıp değildir, bu gayet normal ve siyasi bir tavırdır. Aradığı halde aramadım demek yanlış bilgilendirmek asıl ayıp olan” dedi.