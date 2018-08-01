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Yeni Kocaelispor'dan ders gibi açıklama

Yeni Kocaelispor Başkan Vekili Burak Uzuner, ders gibi açıklama yaptı.

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Yeni Kocaelispor Başkan Vekili Burak Uzuner’den ders gibi açıklama:

Yeni Kocaelispor Başkan Vekili Burak Uzuner’den ders veren bir açıklama geldi. Aynı zamanda Kocaelispor’un eski futbolcularından olan ve Süper Lig’in bir zamanlardaki efsane ismi, Yeni Kocaelispor Kulübü Başkanı Yusuf Uzuner’in de oğlu olan Burak Uzuner, yazılı açıklamasında, duygu ve mantık dolu sözlere yer verdi. Genç spor insanı, açıklamasında, Kocaelispor sevgisinin kimsenin tekelinde olmadığını ve hiçbir zaman da olamayacağını ifade etti. Yazılı açıklama aynen şöyle…

KOCAELİSPOR SEVGİSİ…

Dilovası Tüneli’ni geçtikten sonra, Körfez manzarasını görünce kalbinde ukde oluşanlarındır Kocaelispor. Yeşil yanında siyahı görünce içinden “Şampiyon Körfez” diye haykırası gelenlerindir Kocaelispor. Minik kalplerin İsmetpaşa yolunda hızla atan kaplerinindir Kocaelispor. Kilometrelerce yolu, sadece raması için kat eden binlerce isimsiz kahramanın azmidir Kocaelispor. Bu bağlamda Kocaelispor sevgisinn tanımı, kimsenin iki dudağı arasından  çıkacak kelimelerle tanımlanamaz. Kelimeler bu sevginin karşısında kifayetsiz kalır. Hiçbir kuvvet, hicbir güç, hiçbir kurum ve kuruluşun gücü de bu sevginin yerini almaya yetmez.

ŞU İYİ BİLİNMELİDİR…

Yeni Kocaelispor Kulübü, bilinmelidir ki, kuruluş aşamasından bugüne kadar, hiçbir oluşumuşun, hiçbir projenin da da yapılanmanın içerisinde yer almamıştır. Kurucu ve asil yönetim, görev yaptığı süreçte faal olarak siyaset yapan hiç kimse bulunamamıştır. Tamamen öğrenci velileri ile birlikte, çocukların gelişimi hedeflenmiştir. Özellikle, söz konusu, kentin marka değeri ve sporda kilit taşı olan Kocaelispor’un aleyhine olabilecek herhangi projenin ya da gizli planların bir parçası olmamıştır. Kocaeli’nde, futbol olarak diplerde olmamızın temel sebebi olarak, kulübümüz, Kocaelispor’un alt liglerde olmasını sebep göstermiştir. Marka değerimiz olan Kocaelispor’un büyümesi, tüm Kocaeli sporunun büyümesi anlamına geldiğini tüm kalplerel aşılamıştır kulübümüz. Sadece Kocaeli ismini değil, suyunu, simidini, öz kaynaklarını kullananların destek vermek zorunda olduğunu her yerde haykırandır Kocaelispor.

KURTULUŞ İÇİN SADECE BAŞKAN VE YÖNETİM YETMEZ…

Peki şu anda sadece çaılışması gereken mevcut başkan ve yönetim kurulu mudur?.. Yoksa hepimizin konuşmaktan daha fazla yapacak bir şeyi var mıdır? Kiminin maddi, kiminin manevi kiminin de emekleri ile destek vermesi gereken bu süreçte, Yeni Kocaelispor, 2014 yılından itibaren yıllardır emek verip yetiştirdiği sporcularını, Kocaelispor’a kazandırmaya başlamıştır. Kocaelispor’un en iyi dönemi, Süper Lig döneminde kurulmaya başlanmış olan Yeni Kocaelispor, Kocaelispor’un Bölgesel Lige düşme aşamasında verdiği sporcu desteğiyle tam olarak kötü gün dostu olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda ilk ve son kez, değerli kamuoyuna Yeni Kocaelispor’un varlığının bir tehdit değil, bir dost eli olduğunu ifade ederiz.

Y.KOCAELİSPOR’UN KURULUŞUNUN 9.YILI…

Yeni Kocaelispor Kulübü, kuruluşunun 9. Yılında, Kocaeli sporuna ve Kocaelispor’a kazandırdığı ahlaklı, çalışkan ve bulunduğu ortama değer katan sporcuları ile takdir toplamıştır. Kişisel gelişime değil, toplumsal gelişime önem veren anlayış ile sadece kendi iç yapısına değil, çevresine de destek sağlayarak, birlikte büyümenin adımlarını atmıştır. Üreten, çalışan ve öz kaynakları ile yarışan Yeni Kocaelispor, ne B ne de C planıdır. Kuruluş amacı, tamamen alt yaş gruplarında, Kocaeli’nin havasını solumuş, suyundan içmiş yerli ve milli sporcularla mücaele emektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bugün 11:54 TSİ - Spor

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