Anadolu Ligi Binicilik Yarışmaları İzmit’te…

İzleyenleri büyüleyecek yarışları izlemek isteyenler, ücretsiz olarak şampiyonayı başından sonuna kadar takip edebilecekler. Farklı illerde bulunan binicilik kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek olan müsabakalarda 50 at ve binicisi yarışacak. İzlemek isteyenler için halka açık yapılacak olan yarışlar, sabah saat 10’da başlayıp, tüm gün sürecek.