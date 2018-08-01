İzleyenleri büyüleyecek yarışları izlemek isteyenler, ücretsiz olarak şampiyonayı başından sonuna kadar takip edebilecekler. Farklı illerde bulunan binicilik kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek olan müsabakalarda 50 at ve binicisi yarışacak. İzlemek isteyenler için halka açık yapılacak olan yarışlar, sabah saat 10’da başlayıp, tüm gün sürecek.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:57 TSİ )
Anadolu Ligi Binicilik Yarışmaları İzmit’te…
4-5 Ağustos tarihinde Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek olan binicilik müsabakalarına tüm sporseverler davetli.
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Bugün 11:55 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz