Pek çok spor dalında sporcu yetişmesine imkân verecek olan tesis Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olacak. Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan eğitim merkezi, toplam 15 bin 590 metrekare alanda inşa ediliyor. Eğitim merkezi Gebze D-100 yan yol kenarında yer alıyor.
Bugün 11:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:57 TSİ )
Gebze'de yeni bir spor tesisi daha…
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de sporcuların antrenman yapacakları eğitim merkezi inşa ediyor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye tam donanımlı sporcu eğitim merkezi kazandırıyor.
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Bugün 11:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz