Gebze'de yeni bir spor tesisi daha…

Pek çok spor dalında sporcu yetişmesine imkân verecek olan tesis Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olacak. Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan eğitim merkezi, toplam 15 bin 590 metrekare alanda inşa ediliyor. Eğitim merkezi Gebze D-100 yan yol kenarında yer alıyor.