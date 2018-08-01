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Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki partilileriyle birlikte su baskınlarında mağdur olan İzmit Atatürk Bulvarı esnafını ziyaret etti.

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TBMM Başkanlık Divani Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilce Başkan Yardımcısı Mehmet Baştan, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri Veli Beyaztaş ve Birol Sağlam, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkan vekili Gülçin Günay ve İzmit ilçe Kadın Kolları yöneticisi Ayla Ertan ile birlikte geçtiğimiz hafta yoğun yağıştan etkilenen İzmit Atatürk Bulvarı esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ESNAF “DAVA AÇACAGIZ”

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İzmit Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnafları tek tek gezen Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki partilileri, mağduriyet yaşayan esnafların durumlarını kendilerinden dinledi. Esnaflar her yağış sonrası oluşan su baskınlarından bıktıklarını, belediyenin kendilerine yardımcı olmadığını söyleyerek, “Her sene dükkânlarımızı su basıyor. Sigorta şirketlerinin bulvara üzerinde bulunan dükkânları su baskınlarına karşı sigortalamıyor. Belediye de yardımcı olmuyor. Üstelik yağmur yağdığında terfi istasyonu elektrik kesildiği için çalışmadı. Tazminat davası açmayı düşünen esnaflarımız var. Kendi hatalarından ötürü esnafın dükkanını su bastı. Yağmurun yağacağı belli, bu bulvarı da sel basacağı belli, belediye neden burada ek önlem almıyor?” seklinde serzenişte bulundu.

1 MİLYONLUK ZARAR VAR

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, esnafın yaşadığı duruma çok üzüldüğünü, ancak yaşanan mağduriyetten sonra yalnız bırakılmasına daha da üzüldüğünü söyledi. Hürriyet, “Bulvar üzerinde gözlükçüden, kafe pastaneye, veterinerden, motosiklet satıcısına kadar çok sayıda işletme bulunuyor. Hepsinin de zararı var. Vatandaşlarımızın beyanlarına göre bu zarar 1 Milyon lira civarında. Her sene bu dükkanları su basıyor, ama yöneticiler sadece seyrediyor. Meclis üyelerimiz de bu konu hakkında gerekenleri belediye meclisinde söyleyecektir. Her yerde 350 milyon liralık alt yapı yatırımından bahsedenler beni çok iyi dinlesin. Bu kent bunu hak etmiyor. Ya siz bu kenti yönetemiyorsunuz ya da bu insanlar sizin yönettiğiniz kentte insanca yaşayamıyor. Bir an önce gerek Atatürk Bulvarı esnafı gerekse tüm su baskınlarından etkilenen vatandaşların mağduriyetini giderin. Çünkü bunun sorumlusu bizzat sizsiniz” açıklamasında bulundu.

Bugün 12:05 TSİ - Gündem

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