Sahra Çadırları, acil durumlar için hazır

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, önceki günlerde AFAD bahçesini ziyaret etti. AFAD tarafından kurulumu yapılan 60 mt2 lik 8 çadır ve bir bağlantı çadırından oluşan kompleksi yerinde görmek üzere ziyaret gerçekleştiren Ergüney, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sahra Çadırı olarak adlandırılan ve 4 mevsim barınma sağlayan iklim çadırlarının, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatında kullandığı ifade eden Ergüney, ilimizde meydana gelebilecek olağan afet durumlarında çadırların hazır bir şekilde beklediğini ifade etti.

“HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

İl Sağlık Müdürü Ergüney, kompleks hakkında şu bilgileri verdi;” İçerisinde hastane ünitesi, KBRN ünitesi ve personel barınma alanı bulunan ağır iklim çadırları afet durumlarında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulabilmesi için hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen, 4 mevsim barınma ve hasta bakımına uygun olan ağır iklim çadırlarının benzerleri Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekâtları çerçevesinde sağlık hizmeti sunmak üzere Kilis ilimizde kullanılıyor.

“ÖZEL ÇADIRLAR”

Ağır iklim çadırları Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan UMKE gönüllülerinin 17-25 Temmuz arasında yaptıkları çalışmayla kuruldu. Kurulumunda 10 UMKE gönüllüsünün görev aldığı çalışmada ilimizin olası afet durumunda sahra hastanesi kurulum reaksiyonunun hızlandırılması amaçlandı. Türkiye’de yalnızca 9 UMKE personeli bu özel çadırları profesyonel olarak kurabiliyor ve bu personellerin 2’si ilimizde görev yapıyor.”