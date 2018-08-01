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Engelli ailelerine destek

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in göreve gelmesiyle birlikte özellikle engelli bireylere ve ailelerine yönelik projeler öne çıkıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret ederek engellilere yönelik projeler hakkında bilgi aldılar. Başkan Üzülmez’in talimatı ile yapılan projeler karşısında sevinen engelli aileleri için belediye ekipleri özel bir program hazırladı.

ÖZEL BİREYLER MİSAFİR EDİLECEK

Kadınlar Kulübü, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği bünyesinde bulunan engelli bireyleri ve ailelerini Kandıra’nın Miço Koyu’nda misafir ederken, kültür gezileri farklı bir gün yaşatacak. Hayatın içerisinde olmaları ve sosyalleşmeleri için faaliyete geçen Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi’nden faydalanmaya başlayan özel bireyler ve aileleri ayrıca Ketenciler Gençlik Kampı’nda misafir edilerek dopdolu bir gün yaşayacaklar.

Bugün 12:12 TSİ - Gündem

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