Başkan Üzülmez, Trabzonlular festivaline katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uzuntarla Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 2’nci festivaline katıldı. SEKA Kamp Alanı’nda düzenlenen etkinlikte başkan Üzülmez, Trabzonlular Derneği üyeleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Festival alanında kurulan stantları gezen Üzülmez, hemşerileriyle sohbet ederek, öz çekim isteklerini yerine getirdi.

TEBRİK ETTİ

Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Birlik ve beraberliğimiz bu tür etkinliklerde kendisini göstermektedir. Sizlerin bu etkinliğinizden dolayı tebrik ediyorum. Kartepe Belediyesi olarak geçen hafta burada bizleri bir yapan, kültürümüzü yaşamasını sağladığımız ‘Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ni gerçekleştirmiştik. Bugünde bir başka etkinlikle bir aradayız” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

“Uzuntarla Trabzonlular Derneği her ay bir etkinlik yapmaktadır” diyen başkan Üzülmez, “Bu sayede birlik ve beraberliğin sağlanmasının yanı sıra örf, adet ve geleneklerin gelecek olan nesillere iletilmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin en önemli seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.