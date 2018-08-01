Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:16 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:17 TSİ )

Müftüden, Gölcüklü dostlarına selam

Gölcük eski müftüsü Mustafa Okullu, Medine’den Gölcüklü tüm dostlarına selamını gönderdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bir dönem Gölcük İlçe Müftülüğü görevini yürüten Mustafa Okullu, şu sıralar Medine’de hac görevini yerine getiriyor. Okullu, Salih Tur güvencesiyle hacı adaylarına hem rehberlik yapıyor hem de hacı adaylarına hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini yerinde gösteriyor. Eski müftü Okullu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Gölcüklü tüm dostlarına Medine’den seslenerek,”Medine’den tüm dostlarına selamlar’ dedi.

Bugün 12:16 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yağmur geri dönüyor! mask
Yağmur geri dönüyor!
DİKKAT! Yağmur geri geliyor... mask
DİKKAT! Yağmur geri geliyor...
Yağmur bulutları Kocaeli'ye geliyor! mask
Yağmur bulutları Kocaeli'ye geliyor!
Büşra ve Ozan dünya evine girdi mask
Büşra ve Ozan dünya evine girdi
Ulaş ve Özgü hayatını birleştiriyor mask
Ulaş ve Özgü hayatını birleştiriyor
Bu gece aya dikkatli bakın mask
Bu gece aya dikkatli bakın
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL