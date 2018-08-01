Müftüden, Gölcüklü dostlarına selam

Bir dönem Gölcük İlçe Müftülüğü görevini yürüten Mustafa Okullu, şu sıralar Medine’de hac görevini yerine getiriyor. Okullu, Salih Tur güvencesiyle hacı adaylarına hem rehberlik yapıyor hem de hacı adaylarına hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini yerinde gösteriyor. Eski müftü Okullu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Gölcüklü tüm dostlarına Medine’den seslenerek,”Medine’den tüm dostlarına selamlar’ dedi.