Bir dönem Gölcük İlçe Müftülüğü görevini yürüten Mustafa Okullu, şu sıralar Medine’de hac görevini yerine getiriyor. Okullu, Salih Tur güvencesiyle hacı adaylarına hem rehberlik yapıyor hem de hacı adaylarına hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini yerinde gösteriyor. Eski müftü Okullu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Gölcüklü tüm dostlarına Medine’den seslenerek,”Medine’den tüm dostlarına selamlar’ dedi.
Bugün 12:16 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Müftüden, Gölcüklü dostlarına selam
Gölcük eski müftüsü Mustafa Okullu, Medine’den Gölcüklü tüm dostlarına selamını gönderdi.
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Bugün 12:16 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz