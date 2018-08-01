Gölcük Yelkel’den Altıntaş’a ziyaret

Kurulduğu günden bu yana oldukça önemli işlere imza atan Gölcük Yelken Kulübü, önceki günlerde Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı makamında ziyaret etti. Kulübe yeni başkan seçilen Nalan Gül’e, yönetim kurulu üyesi Zafer Cebeci de ziyaret sırasında eşlik etti. Ziyarette kendisine tanıtan Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Nalan Gül, isteklerini kırmayarak kendilerini ağırlayan Kaymakam Altıntaş’a teşekkür etti.

“HALKIMIZA TANITIYORUZ”

Başkan Gül’e yeni görevinde başarılar dileyen Altıntaş, yelken sporunun Gölcük’e önemli katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Gül ise, “Öncelikle ziyaret isteğimizi kırmadığınız için siz değerli kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bizler Gölcük’te önemli çalışmalarımızla yelken sporunu halkımıza tanıtıyoruz. Gölcük’te belediyemizin de verdiği destekle önemli bir yelken yarışı gerçekleştirdik. Bundan sonra da güzel çalışmalarımızla halkımızın yanında olacağız’ dedi.