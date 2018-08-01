Başkan Başbay yaptığı açıklamada, “Üye olduğumuz Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu ile birlikte Artvin gezimizi 7 Ağustos’ta başlatıyoruz. 7 Ağustos’ta Perşembe Pazarı’ndan saat 14.00’da Artvin’e doğru hareket edeceğiz. Artvin Valiliği ve Belediyesi, konaklama için 400 kişilik yurdu bizlere tahsis etti. Gezimiz 7 gece 9 gün sürecek. Yol ile birlikte bu süre içerisinde gidip geleceğiz. Artvin’e gidiş, geliş ve konaklama ücretini 250 TL olarak belirledik. Yemek konusunda da bir adım atıldı” dedi.
Bugün 12:17 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
İznikliler, Artvin’e çıkarma yapacak
Gölcük İznikliler Derneği Başkanı Hasan Basri Başbay, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu ile birlikte Artvin’e gezi düzenleyeceklerini açıkladı.
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Bugün 12:17 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz