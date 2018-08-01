İznikliler, Artvin’e çıkarma yapacak

Başkan Başbay yaptığı açıklamada, “Üye olduğumuz Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu ile birlikte Artvin gezimizi 7 Ağustos’ta başlatıyoruz. 7 Ağustos’ta Perşembe Pazarı’ndan saat 14.00’da Artvin’e doğru hareket edeceğiz. Artvin Valiliği ve Belediyesi, konaklama için 400 kişilik yurdu bizlere tahsis etti. Gezimiz 7 gece 9 gün sürecek. Yol ile birlikte bu süre içerisinde gidip geleceğiz. Artvin’e gidiş, geliş ve konaklama ücretini 250 TL olarak belirledik. Yemek konusunda da bir adım atıldı” dedi.