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İzmit-Kandıra yolunda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmit-Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza İzmit-Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit’ten Kandıra istikametine gitmekte olan 34 BCM 85 plakalı otomobil ile İzmit istikametine giden 41 AE 239 plakalı bir başka otomobil, Çubuklu Osmaniye mevki'inde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yalandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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