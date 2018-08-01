Kaza sabah saatlerinde Çayırova Şekerpınar mevkiinde TEM otoyolu üzerindeki köprülü üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki konteyner yüklü 41 UM 038 plakalı TIR, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki köprüde bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, köprü bariyerlerini parçalayarak TEM Otoyoluna uçarken, sürücü N.B. son anda kendini araçtan attı. Köprüden uçan TIR'ın devrilmesi sonucunda TEM otoyolunda trafik tamamen dururken, kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık'a haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan TIR'ın 2 saat süren çalışmada vinç yardımıyla yoldan kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.
Bugün 13:02 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:05 TSİ )
Konteyner yüklü TIR, köprüden TEM’e uçtu: 1 yaralı
Çayırova'da kontrolden çıkan TIR, köprü üzerinden bariyerleri parçalayarak TEM Otoyoluna uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Bugün 13:02 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz