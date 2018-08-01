AKP’li kadınlardan KADEM’e ziyaret

AKP İzmit Kadın Kolları, haftalık STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda KADEM Kocaeli Temsilciliğini ziyaret eden İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve yöneticiler, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Ziyarette konuşan Yazıcı, KADEM’in kadın çalışmaları ve kadınların siyasette etkin rol almasına ilişkin faaliyetlerini takdirle takip ettiğini dile getirdi.

“KADINLAR HER ALANDA AKTİF”

KADEM’in bölgemizde de faaliyet göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Yazıcı, kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alması konusunda Kadem'in yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Abiş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

“SİYASİ HAYATA KATILIMI ARTTIRMAK”

Ziyaretleri için başkan Yazıcı ve yönetimine teşekkür eden KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, amaçlarının kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata katılımlarını sağlayıp temsil ve karar mekanizmalarındaki oranını arttırmak olduğunu belirtti.