Ayaz: Ortak paydamız İzmit

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, geride bıraktığımız günlerde MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ile bir araya geldi. Kente ve ülke gündemine dair çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Seçim sürecinde ortak yürüttükleri başarılı çalışmalarla önemli performans gösteren ilçe başkanları, kentin yararına olan çalışmalarda birlik ve dayanışma içerisinde faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

İZMİT KONUŞULDU

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerinin vurgusunu yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “MHP teşkilatlarımızla uyumlu dayanışma içerisinde güzel bir süreç geçirdik. Tüm MHP’li kardeşlerime özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde olan uyum kentimizde de devam ediyor. Bir araya geldiğimiz bu toplantıda, İzmit’imizi ve İzmit’imiz için yapacağımız çalışmalarımızı konuştuk” dedi.

‘ORTAK PAYDAMIZ MİLLETİMİZ’

Kentin yararına olan çalışmalar için dayanışma içerisinde birlikteliklerine devam edeceklerinin altını çizen Ayaz, “Ortak paydamız, milletimiz ve ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz İzmit’imizin daha güzel, kaliteli hizmet almasıdır” diye konuştu.