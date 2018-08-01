İYİ Parti Gölcük, yerel seçimlere kitlendi

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, basın açıklaması düzenleyerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sözlerine, genel başkanlıktan istifa etmesi bir süre gündeme gelen Meral Akşener konusu ile başlayan Aynacı, “Tüm delegelerimizle ve teşkilatlarımızla sayın genel başkanımızın arkasındayız. Kongremizden sonra artık yerel seçimlere yöneleceğiz. Güçlü bir yönetim oluşturarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yerel seçimlerde partimiz yaşanan bu süreçten daha olumlu çıkacaktır. Partimiz şu anda tam bir birlik ve beraberlik içinde” dedi. Başkan Aynacı daha sonrasında ise, “Yerel seçim çalışmalarımıza kongremizden sonra başlayacağız. Bizler Gölcük’te yerel yönetimi almak istiyoruz. Gölcük’te yerel yönetim artık değişmeli, Gölcük hak ettiği yerlere çıkartılmalı’ değerlendirmesinde bulundu.