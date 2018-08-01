Demirtaşlar: Öğrenme Güçlüğü düzeltilebilen bir durumdur

Donanma Çağlar Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Faruk Demirtaşlar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir? özgül Öğrenme güçlüğü (ÖÖG) bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekasına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Kurumumuza uzun yıllardır Özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklara özel eğitim hizmeti sunmaktayız. Özgül Öğrenme güçlüğünün birkaç tipi vardır; Disleksi; Okuma alanında güçlük, Disgrafi: Yazı alanında güçlük, Diskalkuli: Matematik alanında güçlük.

Özel Öğrenme Güçlüğü atanışı almış bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu ile birlikte görülebilir ancak hu ikisi kesinlikle farklı bozukluklardır. Okul başarıları genel olarak düşüktür. Yaşanılan başarısızlık ve hayal kırıklığı bazen kaygı bozukluğuna ya da özgüven eksikliğine neden olabilmektedir. Öğrenme güçlükler tiplerinin (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) tıbbi anlamda tedavi anlamda edilebilen bir problem değildir. Herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Özel Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklar için özel yapılandırılmış eğitimler ve teknikler uygulanmaktadır. Özgül Öğrenme güçlüğü, Psiko -Eğitsel bir yaklaşımla ele alınmadığı takdirde kendiliğinden düzelmez ve bunun için özel eğitimler gereklidir."