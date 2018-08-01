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Aygün’den, Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyareti

AKP MKYK üyesi ve geçen dönem Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, il başkanlığı görevine asaleten atanan Abdyllah Eryarsoy’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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AKP il başkanlığı görevine genel merkez tarafından resmen atanan Abdullah Eryarsoy’a, tebrik ziyaretleri hız kesmeden sürüyor. Eryarsoy son olarak, AKP MKYK üyesi ve geçen dönem Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ü makamında ağırladı. Oldukça sıcak havada geçen hayırlı olsun ziyaretinde konuşan eski vekil Aygün, “Abdullah kardeşimiz partimizin uzun zamandır içinde ve il yönetimlerinde görevler aldı şimdi bu görevi layıkıyla yerine getirecektir kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 13:18 TSİ - Siyaset

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