İHH Gölcük, ihtiyaç sahiplerinin yanında

İHH İnsani Yardım Vakfı Gölcük Şubesi Başkanı Dinçer Koç, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Koç yaptığı açıklamada, “İHH İnsani Yardım Vakfı Gölcük Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bayramlarımızda bu yardımlarımız daha fazla oluyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda düzenlediğimiz birçok kampanya ile birçok hayırsever ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi kurmuştuk. Şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de çalışmalarımızı yaptık ve 1 Ağustos Çarşamba (bugün) her zamanki gibi Adnan Menderes İş Merkezi’nin arka tarafında standımızı açacağız ve arife gününe kadar standımız açık kalacak” dedi.