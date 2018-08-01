İHH İnsani Yardım Vakfı Gölcük Şubesi Başkanı Dinçer Koç, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Koç yaptığı açıklamada, “İHH İnsani Yardım Vakfı Gölcük Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bayramlarımızda bu yardımlarımız daha fazla oluyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda düzenlediğimiz birçok kampanya ile birçok hayırsever ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi kurmuştuk. Şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de çalışmalarımızı yaptık ve 1 Ağustos Çarşamba (bugün) her zamanki gibi Adnan Menderes İş Merkezi’nin arka tarafında standımızı açacağız ve arife gününe kadar standımız açık kalacak” dedi.
Bugün 13:19 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
İHH Gölcük, ihtiyaç sahiplerinin yanında
İHH İnsanı Yardım Vakfı Gölcük Şubesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz