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12 yaşındaki İrem, 23 gün dayanabildi...

Tatil için gittiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki İrem, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesiyle girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinden 8 Temmuz'da anne ve babası ile tatil için geldikleri Karasu'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İrem Tanrıverdi, yaşamını yitirdi. Necati ve Hatice Tanrıverdi'nin 3 çocuğunda biri olan İrem Tanrıverdi'nin cenazesi, Derince Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardında Derince Mezarlığında defnedildi.

Bugün 13:27 TSİ - Siyaset

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