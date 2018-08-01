12 yaşındaki İrem, 23 gün dayanabildi...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesiyle girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinden 8 Temmuz'da anne ve babası ile tatil için geldikleri Karasu'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İrem Tanrıverdi, yaşamını yitirdi. Necati ve Hatice Tanrıverdi'nin 3 çocuğunda biri olan İrem Tanrıverdi'nin cenazesi, Derince Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardında Derince Mezarlığında defnedildi.