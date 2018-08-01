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Bugün 13:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:33 TSİ )

Kocaman, sanayi sitesini çok beğendi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkan Vekili ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, önceki gün yeni yapılan sanayi sitesine giderek, basın mensuplarına sanayi sitesindeki dükkanların yüzde 98’inin tamamlandığının müjdesini verdi.

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Gölcük esnafı için uzun uğraşlar veren ve ‘hayaldir, yapılamaz’ denilen Yeni Sanayi Sitesi’nin hayata geçmesinde önemli emeği olan Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin önemli desteğiyle hayata geçirilen Yeni Sanayi Sitesi’ne giderek, sanayi esnaflarına dükkanların yüzde 98’inin tamamlandığı müjdesini verdi. Başkan Kocaman, ‘Kimsenin inanmadığı Yeni Sanayi Sitesi’ni yoğun emekler vererek, gece gündüz demeden uğraşlar vererek hayata geçirdik. Bu süreçte büyük destekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gölcük Belediyesi’ne, değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Sanayi Sitesi’nde dükkanlarımız gayet geniş, her şey sanayi esnaflarımızı rahatlığı için düşünüldü. Dükkanlarımızın yüzde 98’i tamamlandı. Kurban Bayramı’na kadar tüm dükkanlarımız tamamlanacak. Bir teşekkürü de Yunus Merttürk kardeşime etmek istiyorum. Gerçekten başka firma sahibi olsaydı, bırakıp giderdi. Şu anda kendisi zarar etmesine rağmen, Sanayi Sitemizi böylesine güzel hale getirdi’ dedi.

YOLLAR ASFALTLANACAK

Gülaş İnşaat Firması Sahibi Yunus Merttürk, ‘Yeni Sanayi Sitesi’nde çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. Necmi Başkanımızın da söylediği gibi dükkanların yüzde 98’i tamamlandı. Dükkanların iç boyaları, kapıları, elektrik aksanları, doğalgaz hatlarına kadar herşey tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yollara beton dökecek. Yollar ne zaman tamamlanırsa, bizde firma olarak kısa sürede tüm işlerimizi tamamlayıp, dükkanları sahiplerine teslim ederiz’ diye konuştu.

Bugün 13:42 TSİ - Ekonomi

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