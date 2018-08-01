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Bugün 13:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:45 TSİ )

Kılıç’tan sosyal güvenlik önerisi

‘Sigorta süresi yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi durumunda çalışanlar emekli aylığına hak kazanmaktadır’

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şubesi Başkanı Ali Osman Kılıç, emeklilerin sosyal yardım uygulamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç’ın açıklaması şöyle;  “Sosyal güvenlik sisteminin primli ve primli olmak üzere iki ayaklı uygulaması bulunmaktadır. Sigorta sisteminin temelini primli sistem oluşturmaktadır. Çalışanların kısa ve uzun vadeli sigorta primleri düzenli ödendiğinde, temel bir insan hakkı olan emeklilikleri güvence altına alınmaktadır. Sigorta süresi yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi durumunda çalışanlar emekli aylığına hak kazanmaktadır.

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Bu kapsamında 12,3 milyon kişi emekli aylık almaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatımızda, norm ve standart birliği kurulamadığından enekli aylılarındaki eşitsizlikler çözüm bekleyen en temel önceliğimiz olmaktadır. En son yapılan düzenlemeyle, emeklilerimize dini bayramlar öncesinde bin lira ikramiyeler verilmesi, emekli, dul ve yetimlerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Hükümetimize teşekkür bir borç biliyoruz.

AİLE YARDIMI

Sosyal yardımların diğer uygulamaları olarak 65 yaş ücretsiz ulaşım, yakacak yardımı, eğitim yardımı ve benzeri ödemeler ile geçim zorluğu çeken geniş bir kesimin devlet tarafından korunması, sosyal yardımların dağınık olması ve tek elden yapılmaması, sistemin 102 sayılı sözleşmesiyle düzenlenen ve ülkemiz tarafından da onaylanan sosyal güvenlik hakları dokuz grupta toplamış ve bunlardan birisi de aile yardımı sözleşmesidir. AB üyelik sürecinde gündeme getirilen aile yardımı sigorta kolunun sosyal güvenlik mevzuatımıza kazandırılması, hükümetlerin ve siyasi partilerin ortak hedefi olarak değerlendirilmelidir.”

Bugün 13:44 TSİ - Ekonomi

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