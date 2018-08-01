Akaryakıt fiyatlarında artış olacak mı?

Çetinkaya değerlendirmelerini yaparken yıl sonuna kadar eşel mobilin süreceğini öngördüklerini belirtti. Çetinkaya’nın açıklamaları akaryakıt fiyatlarının yakın dönemde değişmeyeceği şeklinde yorumlandı. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 22 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Ancak bu zam ÖTV’den düşüleceği için pompa fiyatlarına yansımadı. Eğer gelen zamlar fiyatlara yansıtılsaydı benzinin litre fiyatı 6.68 TL olacaktı.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Mayıs ayında petrol fiyatlarında yaşanan artış ve Türkiye’de döviz kurlarının rekor seviyelere çıkması ile akaryakıtta eşel mobil uygulamasına gidilmişti. Bu sisteme göre akaryakıta gelen zamlar ÖTV’den düşüyor ve fiyatlara zam olarak yansımıyor. Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Eşel mobil ÖTV sisteminde vergilerin aşağı inmesinde sınır olmayacak ama yukarı giderken bugün uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde aşılamayacak. Benzinin litresi üzerinden 2 lira 37,65 kuruş, mazotta 1 lira 79,45 kuruş, LPG'de 1 lira 77,88 kuruş kilogram başına vergi alıyoruz. Bugün var olan maktu vergi tutarları aşılmamak ve bu rakamlar tavan olmak kaydıyla yeni bir koridor ürettik. Bu koridor dahilinde fiyatlardaki değişime bağlı olarak vergi tutarları da değişecek” demişti.Öte yandan yabancılar Türkiye’de yatları için ÖTV’siz akaryakıt almaya devam ediyorlar.