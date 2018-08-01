Derince’de İpekdal ve Kara’ya duygusal veda

Derince genelinde başarılı çalışmalara imza atan ve ilçe halkını eğitim camiasının kurslarıyla buluşturan İlçe Halk Eğitim Müdürü Muhammet İpekdal ve Müdür Yardımcısı Ayhan Kara, görev yaptıkları sekiz yıllık hizmet sürecinin ardından ilçeye veda etti. İlçede iz bırakan çalışmaları hayata geçiren İpekdal ve Kara için Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda bir veda programı düzenlendi. İpekdal ve Kara’nın onuruna verilen veda yemeğine Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan, DER-MEK ve Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile usta öğreticiler katıldı.

BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Programda bir konuşma yapan Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan, “Derince Belediyesi olarak Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bugüne dek birçok başarılı çalışmaya imza attık. Bu sürece olan değerli katkılarından dolayı müdürümüz Muhammet İpekdal ve müdür yardımcımız Ayhan Kara’ya teşekkür ediyorum. Kendilerine bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum.” dedi.

USTA ÖĞRETİCİLER

Duygu dolu anların yaşandığı veda yemeğinde söz alan İlçe Halk Eğitim Müdürü Muhammet İpekdal ise “Derince Belediyemiz ile gerek DER-MEK çatısı altında gerekse Halk Eğitim Müdürlüğü olarak çok önemli projelere imza attık. Kuşkusuz yaptığımız her çalışmada usta öğreticilerimizin büyük emeği var. Ben hepinize verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum” dedi. Gecenin sonunda Halk Eğitim Müdürü Muhammet İpekdal ve Müdür Yardımcısı Ayhan Kara’ya plaket takdim edildi.