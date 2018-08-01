Yeğnidemir’den Cumhuriyet turu

Yuvam Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri katıldı. Başkan Yardımcısı Yeğnidemir ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri tespit ettiler. Mahalle inceleme gezisi sonrasında bölgedeki yeşil alanlarda uzayan otların kesilmesi, ağaçların budanması, yol kenarlarında bozulan bordürlerin tamir edilmesi, parklarda hasarlı hale gelen oyun gruplarının, basketbol sahasının tellerinin onarılması, aydınlatma direklerinin boyanması, bölgeye ilave spor aletlerinin konulması kararlaştırıldı.