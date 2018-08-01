Yuvam Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri katıldı. Başkan Yardımcısı Yeğnidemir ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri tespit ettiler. Mahalle inceleme gezisi sonrasında bölgedeki yeşil alanlarda uzayan otların kesilmesi, ağaçların budanması, yol kenarlarında bozulan bordürlerin tamir edilmesi, parklarda hasarlı hale gelen oyun gruplarının, basketbol sahasının tellerinin onarılması, aydınlatma direklerinin boyanması, bölgeye ilave spor aletlerinin konulması kararlaştırıldı.
Bugün 13:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Yeğnidemir’den Cumhuriyet turu
İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezileri devam ediyor.
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Bugün 13:47 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz