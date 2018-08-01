Limon, Zeytin, Babişko ve Çıtçıt Hanım'ın yanı sıra birçok farklı sürprizin de yer alacağı Limon ile Zeytin Müzikali'nin şarkılarıyla çocuklar eğlenirken Limon ile Zeytin'in Babişko'yu harekete geçirmek ve koltuğundan kaldırabilmek adına sergiledikleri pratik çözümler müzikale ayrı bir tat katıyor. Limon ile Zeytin müzikali, şarkıları, dansları ve heyecan verici öyküsü ile muhteşem bir gösteri sunuyor.
Bugün 13:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Limon ile Zeytin Kocaeli Fuarı’nda
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında çocukların hayranlıkla seyrettiği Çatlak Yumurtalar çizgi filminin sahneye müzikal bir gösteri olarak sunulduğu Limon ile Zeytin Müzikali, 03 Ağustos Cuma Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.
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Bugün 13:48 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz