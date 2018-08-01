Limon ile Zeytin Kocaeli Fuarı’nda

Limon, Zeytin, Babişko ve Çıtçıt Hanım'ın yanı sıra birçok farklı sürprizin de yer alacağı Limon ile Zeytin Müzikali'nin şarkılarıyla çocuklar eğlenirken Limon ile Zeytin'in Babişko'yu harekete geçirmek ve koltuğundan kaldırabilmek adına sergiledikleri pratik çözümler müzikale ayrı bir tat katıyor. Limon ile Zeytin müzikali, şarkıları, dansları ve heyecan verici öyküsü ile muhteşem bir gösteri sunuyor.