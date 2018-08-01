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Açığa alınan doktora Kocaeli Aile Hekimleri Derneğinden destek

Giresun’da bulunan bir ASM’de görevli doktora yatalak eşinin ilaçlarını yazdırmak için giden ve devamında çıkan olaylarda yaşlı adamın yaşamını yitirmesi sonucu polisler ve doktor açığa alınmıştı. Doktorun yasalara uygun davrandığını belirten Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, açığa alınan doktora destek olduklarını belirterek durumu protesto etti.

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Giresun'da yatalak eşine ilaç yazmayı reddeden doktorla tartışınca 2 polisin ters kelepçe takıp biber gazı sıktığı ve yerlerde sürüklediği 82 yaşındaki Yusuf Dede yaşamını yitirmişti. Haklarında soruşturma açılıp, açığa alınan polisler asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürerken, 'Beyaz kod' veren doktor hakkında da soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada olaya adı karışan doktorun açığa alındığı belirtilmişti. Yaşanan olayların ardından Kocaeli Aile Hakimleri Derneği üyeleri Sabri Yalım Parkında yaptıkları açıklamayla doktorun açığa alınmasını protesto etti. Düzenlenen açıklamaya Kocaeli Tabip Odası ve Türk Sağlık-Sen üyeleri de destek verdi.

Yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz

Grup adına açıklama yapan Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Atmaca, “Giresun'da meydana gelen ve kamuoyuna mal olan olay nedeniyle, görevini kanunların elverdiği ölçüde yerine getirmeye çalışan meslektaşımız sosyal medyada linç kampanyasına dönüşen bir şekilde yargısız olarak infaz edilmeye başlanmış, üzerine de soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Derhal bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Sorunun ana kaynağı olan evde yatalak olduğu öne sürülen hastanın eşi, raporlu olduğunu iddia ettiği ilaçları yazdırmak için ASM'ye gelmiş, misafir hasta olarak kişi ile görüşülmüş, talebinin hasta görülmeden yapılamayacağı ve bunun suç olduğu, kişinin ASM'ye gelmesi gerektiği, uygun değil ise hastane evde bakım hizmeti ile görüşülmesi gerektiği gelen kişiye doktor tarafından anlatılmıştır” dedi.

Suç unsuru teşkil ediyor

Atmaca, “Buna rağmen talebinde ısrar eden kişi poliklinik hizmetini durdurmuş bağırmaya hakaret etmeye başlamış ve sonrasında beyaz kod verilmek zorunda kalınmış, polis gelmiş ve herkesin malumu olaylar silsilesinde maalesef kişi vefat etmiştir. Eşinin ilaçlarını yazdırmak derdindeki vatandaşın ölümü hepimizi üzmüştür. Ancak kanunen suç olan ve bu nedenle yargılanıp ceza alan meslektaşlarımız varken bu talep haksızdır ve yapılması halinde suçtur. Yıllarca SGK'ya başvurarak bu sorunu çözme talebimiz dikkate alınmamıştır. Nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik vs. gibi son derece ağır ithamlarla yargılanan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Durum gayet açık ve net ortada iken ve talebin suç unsuru olduğu bilindiği halde meslektaşımızın açığa alınması, kanunları uygulayan, hukuk çerçevesinde işlem yapan hekimi haksız duruma düşürmüştür. Her gün uygunsuz ilaç yazımı, illegal rapor talebiyle gelen hastalarımız vardır. Bizlerin tek derdi mesleğimizi, işimizi hakkı ve layıkıyla yapmaktır” dedi.

Sonuna kadar destekçisiyiz

Atmaca, “Sağlıkta şiddet konusunda adımlar atılmasını beklediğimiz bu günlerde, haklı iken haksız duruma düşmek bizleri üzmektedir, bu durum sağlıkçıya karşı olan şiddeti körüklemektedir. Beklentimiz bakanlığın meslektaşımıza sahip çıkması, SGK’nın bu ilaç yazdırma mevzusunda net tavrını ortaya koyması ve sağlıkta şiddet Yasasının bir an önce çıkarılmasıdır. Hastane bünyesinde hizmet vermekte olan evde sağlık hizmetleri birimi ASM'Ierden ayrı ve farklı hizmet sunumu olan birimlerdir. Bu birimle ilgili hizmetteki aksamaların ve yaşanan sorunların çözüm noktası ASM'ler değildir. Sistemin mağduru olan vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerken, bu konuda işinin gereğini yapan meslektaşımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve tüm hukuki süreçte destek olacağımızı beyan ederiz” şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Bugün 13:54 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - üç gün sonra ölü hastaya neden görmeden ilaç yazdın diye soruşturma açarlar,

hukuk terazisi artık rüzgar nereden eserse o tarafa dönüyor.

Allah hepimizi korusun..

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 16:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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