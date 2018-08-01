KASKF şampiyonları bağrına bastı…

Şampiyon karatecilerin onur günü… Kartepe Gençlik Spor Kulübü Karate Kulübü Başkanı Eda Açıkyol, Antrenör Soner Açıkyol, hakem Selim Akman, şampiyon sporcular ve veliler, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Konuklar, KASKF Başkanı Murat Aydın’a çiçek takdim etti. Kartepe Gençlik Spor Karate Kulübü’nü tanıtmak ve Murat Aydından destek istemek için gerçekleşen ziyaret olumlu geçti. Ziyarete 15 karate sporcusu katıldı. Toplantı 1 saat sürerken, minikler, kazandıkları madalyalarını KASKF Başkanı Murat Aydın’a temsilen teslim etti. Aydın da kendilerini kutladı ve bundan sonraki yaşantılarında da başarılar diledi.