Şampiyon karatecilerin onur günü… Kartepe Gençlik Spor Kulübü Karate Kulübü Başkanı Eda Açıkyol, Antrenör Soner Açıkyol, hakem Selim Akman, şampiyon sporcular ve veliler, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Konuklar, KASKF Başkanı Murat Aydın’a çiçek takdim etti. Kartepe Gençlik Spor Karate Kulübü’nü tanıtmak ve Murat Aydından destek istemek için gerçekleşen ziyaret olumlu geçti. Ziyarete 15 karate sporcusu katıldı. Toplantı 1 saat sürerken, minikler, kazandıkları madalyalarını KASKF Başkanı Murat Aydın’a temsilen teslim etti. Aydın da kendilerini kutladı ve bundan sonraki yaşantılarında da başarılar diledi.
Bugün 14:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
KASKF şampiyonları bağrına bastı…
Kartepe Karate Gençlik Spor Kulübü şampiyonları, Başkan Murat Aydın ve yönetimini ziyaret etti.
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Bugün 14:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz