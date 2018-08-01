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İşitme Engelli Spor Kulübü Murat Aydın’ı ziyaret etti

Şampiyon Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Çavdar ve Başkan Yardımcısı Hasan Aydınlı ile Sekreter Ercan Koçak, Genel Kaptan Onur Ak,tercüman Gülden Sıkı, önceki gün KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyarette 41 Nolu yazılı forma hediye etti.

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İşitme Engelli Spor Kulübü Murat Aydın’ı ziyaret etti

Şampiyon Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Çavdar ve Başkan Yardımcısı Hasan Aydınlı ile Sekreter Ercan Koçak, Genel Kaptan Onur Ak,tercüman Gülden Sıkı, önceki gün KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyarette 41 Nolu yazılı forma hediye etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret 45 dakika sürdü. Ziyaret programına katılan konuklara, Başkan Murat Aydın teşekkür etti. Gölcük İşitme Engelliler yetkilileri kabullerinden dolayı, Murat Aydın ve KASKF yönetim kuruluna teşekkür etti.

Bugün 14:09 TSİ - Spor

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