10 numara 5 yıldız dostluk maçı

Müsabaka centilmenlik içerisinde 5-5 berabere bitti. M.Ali Kağıtçı’da oynanan dostluk karşılaşmasında, her iki kulübün sporcuları için de güzel görüntüler vardı. Maça veliler de ilgi gösterdi. Eski Gölcüksporlu futbolcusu olan ve aynı zamanda Yalova Fenerbahçe Kulübü’nde görev alan Ümit Gürtay, teknik sorumlu olarak takımın başında yer alıyor. Yeni Kocaelispor Kulüp Başkanı Yusuf Uzuner, misafir takım ile yakından ilgilenirken, bu tip dostluk maçlarını daha sonraki haftalarda da yapmak istediklerini söyledi.