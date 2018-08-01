Müsabaka centilmenlik içerisinde 5-5 berabere bitti. M.Ali Kağıtçı’da oynanan dostluk karşılaşmasında, her iki kulübün sporcuları için de güzel görüntüler vardı. Maça veliler de ilgi gösterdi. Eski Gölcüksporlu futbolcusu olan ve aynı zamanda Yalova Fenerbahçe Kulübü’nde görev alan Ümit Gürtay, teknik sorumlu olarak takımın başında yer alıyor. Yeni Kocaelispor Kulüp Başkanı Yusuf Uzuner, misafir takım ile yakından ilgilenirken, bu tip dostluk maçlarını daha sonraki haftalarda da yapmak istediklerini söyledi.
Bugün 14:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
10 numara 5 yıldız dostluk maçı
Yaz dönem hazırlıklarını sürdüren Yeni Kocaelispor Futbol Okulu 2000-2008 doğumlu olan sporcular, Yalova Fenerbahçe Futbol Kulübü ile dostluk maçı oynadı.
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Bugün 14:10 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz