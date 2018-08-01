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Murat Tiraki: Söz konusu Kocaelispor olunca…

Kocaelispor’un U-14 Akademi takımı ile Futbol Okulu Antrenörü, Yeşil Siyahlıların alt yapısında A takımında forma giyen Murat Tiraki gazetemize yaptığı açıklamada “Ne futbol oynamayı ne de teknik adamlık yapmayı düşünmüyordum. Ancak söz konusu Kocaelispor’du. Fazla düşünme şansım da yoktu” dedi.

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Geride bıraktığımız sezon BAL takımlarından Doğantepespor’da forma giyen, yeni sezon öncesinde de Derbent (Büyük Kartepe) ile söz kesen, ancak yaşanan sorunlardan dolayı transferi gerçekleşmeyen Murat Tiraki, futbolu bırakma kararı almıştı. Antrenörlük diploması olmasına karşın teknik adamlık yapmayı da düşünmeyen Tiraki, Kocaelispor Akademi U-14 takımının başına getirildi.

KLİŞE DEĞİL, GERÇEK…

Tiraki konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Ne futbol oynamayı ne de teknik adamlık yapmayı düşünmüyordum. Ancak söz konusu Kocaelispor’du. Fazla düşünme şansım da yoktu. Bu cümleler kimine göre klişe olabilir ancak Kocaelispor’un bu şehir insanı üzerinde farklı bir etkisi var. Ben de alt yapısında da A takımında da formasını giydiğim takıma teknik adam olarak döndüm. Bu göreve beni layık görenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 14:10 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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