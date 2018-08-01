Onlara çok yakıştı…

Üniversitelilertek tip kıyafet giydi hoş bir manzara oluşturarak pankart arkasında bu güzel fotoğrafı verdi. Hodrimeydan’ın üniversitelilerinden oluşan grup ile birlikte tüm Yeşil Siyahlılar Hodrimeydan Lideri Enver Güler tarafından da takdir aldı ve Güler “Tertemiz maça gidip gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi