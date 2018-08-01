Üniversitelilertek tip kıyafet giydi hoş bir manzara oluşturarak pankart arkasında bu güzel fotoğrafı verdi. Hodrimeydan’ın üniversitelilerinden oluşan grup ile birlikte tüm Yeşil Siyahlılar Hodrimeydan Lideri Enver Güler tarafından da takdir aldı ve Güler “Tertemiz maça gidip gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Onlara çok yakıştı…
Kocaelispor’un Pendikspor ile İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını takip eden Kocaelispor taraftarı 90 dakika boyunca takımı en iyi şekilde destekledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:11 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz