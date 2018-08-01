Kocaelispor ile yapılan hazırlık maçı Arslan’ı çok etkiledi ve başarılı antrenör duygusal anlar yaşadı. İzmit’te yaşayan ve Kocaelispor’un eski teknik adamlarından Erhan Arslan’ın da oğlu olan Emre Arslan, Yeşil Siyahlılarla yakından ilgilendi, basın mensupları ile sohbet etti. Pendikspor ile başarılı bir sezon geçirmeyi temenni eden Arslan, Kocaelispor’a yeni sezon için başarı dilerken, İzmit’e selam gönderdi.
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Emre Arslan’dan selam var
Kocaelispor’un eski kalecilerinden Emre Arslan yeni sezon öncesinde 10 yıl aralıksız formasını giydiği 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Pendikspor’un kaleci antrenörü oldu.
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Bugün 14:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz