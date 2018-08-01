Emre Arslan’dan selam var

Kocaelispor ile yapılan hazırlık maçı Arslan’ı çok etkiledi ve başarılı antrenör duygusal anlar yaşadı. İzmit’te yaşayan ve Kocaelispor’un eski teknik adamlarından Erhan Arslan’ın da oğlu olan Emre Arslan, Yeşil Siyahlılarla yakından ilgilendi, basın mensupları ile sohbet etti. Pendikspor ile başarılı bir sezon geçirmeyi temenni eden Arslan, Kocaelispor’a yeni sezon için başarı dilerken, İzmit’e selam gönderdi.