İşte Kocaelispor’a ‘kan’ veren gururlarımız: Volkan-Doğukan dopingi

DOĞUKAN’IN İLK HEYECANI

İlk yarıda 2000’li Doğukan, ikinci yarıda da 1997’li Volkan kaleyi korudu. Pendikspor ilk 45 dakikada net sayılabilecek bir pozisyon bulmasa da, Doğukan’ın kaleyi kaplaması, yan toplarda hata yapmaması ve bir pozisyonda savunma arasına atılan topu yakalamak için zamanında kalesini terk edip topu kontrolü altına alması gözlerden kaçmadı. İlk kez Kocaelispor A takımı ile maça çıkan Doğukan büyük bir gurur yaşadı, ailesine de bu gururu yaşattı.

GÜVEN VERDİ…

Takımın alt yapısında da forma giyen ve 4 yıldır A takımın futbolcusu olan Volkan Mert bildiğimiz Volkan gibiydi. İkinci yarıda karşı karşıya kalınan pozisyonda Oktay’a gol şansı vermeyen, futbol tekniği en az saha içindeki kaleciler gibi tertemiz olan Volkan güven verdi. İki genç kalecimiz de Pendikspor maçında sınıfı geçti. Kocaelispor’da kalecileri Süper Lig döneminde de Kocaelispor’da göre alan Şenol Odabaş çalıştırıyor. As Kaleci Can Emre Yücel kaleciler ağabeylik yaparken, diğer genç kaleci Mertcan Badur da Yeşil Siyahlıların kalesini koruyor.