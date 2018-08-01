Şimdi kamp zamanı!

Pendik maçının ardından 2 günlük izne çıkan Yeşil Siyahlılar yarın Poligon Tesisleri’nde bir araya gelecek kahvaltının ardından Bekir Soğukoğlu kaptanlığında kulüp otobüsü ile Bolu’ya hareket edecek.

4 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Kafile başkanlığını Kulüp Müdürü İlker Uzel’in yapacağı kamp kadrosunda 4 teknik adam, 25 futbolcu, 1 ulaştırma sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 de masör bulunacak. Bolu Termal Otel’deki kamp 19 Ağustos’ta yapılacak sabah antrenmanının ardından sona erecek ve lig haftasına girilecek. Kampta 4, İzmit’te de 1 hazırlık maçı yapılacak. Kocaelispor sezonun ilk maçını Fatsa Belediyespor ile Yeni Kocaeli Stadı’nda oynayacak.