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Bugün 14:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:19 TSİ )

Şimdi kamp zamanı!

Kocaelispor’da sezon öncesi kampı başlıyor.

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Pendik maçının ardından 2 günlük izne çıkan Yeşil Siyahlılar yarın Poligon Tesisleri’nde bir araya gelecek kahvaltının ardından Bekir Soğukoğlu kaptanlığında kulüp otobüsü ile Bolu’ya hareket edecek.

4 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Kafile başkanlığını Kulüp Müdürü İlker Uzel’in yapacağı kamp kadrosunda 4 teknik adam, 25 futbolcu, 1 ulaştırma sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 de masör bulunacak. Bolu Termal Otel’deki kamp 19 Ağustos’ta yapılacak sabah antrenmanının ardından sona erecek ve lig haftasına girilecek. Kampta 4, İzmit’te de 1 hazırlık maçı yapılacak. Kocaelispor sezonun ilk maçını Fatsa Belediyespor ile Yeni Kocaeli Stadı’nda oynayacak.

Bugün 14:17 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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