Şimdi kamp zamanı!

Pendik maçının ardından 2 günlük izne çıkan Yeşil Siyahlılar yarın Poligon Tesisleri’nde bir araya gelecek kahvaltının ardından Bekir Soğukoğlu kaptanlığında kulüp otobüsü ile Bolu’ya hareket edecek.
4 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Kafile başkanlığını Kulüp Müdürü İlker Uzel’in yapacağı kamp kadrosunda 4 teknik adam, 25 futbolcu, 1 ulaştırma sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 de masör bulunacak. Bolu Termal Otel’deki kamp 19 Ağustos’ta yapılacak sabah antrenmanının ardından sona erecek ve lig haftasına girilecek. Kampta 4, İzmit’te de 1 hazırlık maçı yapılacak. Kocaelispor sezonun ilk maçını Fatsa Belediyespor ile Yeni Kocaeli Stadı’nda oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz