Melo zımba gibi!

Her zamanki gibi istikrarlı görüntüsüne devam eden, profesyonelliği, Kocaelispor formasına olan saygı ve sevgisi ile dikkat çeken Melo, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında da oldukça başarılıydı.

İLGİLENMEK İSTEMİYORUM

Mesut “Herkes çok iyi çalışıyor. Zaten çoğumuz hazır geldik. Birbirimizi iyi tanıyan bir takımız. Hocamızın sitemini çok iyi anladık. Bolu’da da en iyi şekilde hazırlanıp şehre hazır dönmek istiyoruz. Yeni yüzler, daha sağlam bir kadro yapısı içinde futbol oynamayı tabii ki herkes ister. Camiamız her şeyin farkında zaten. Transfer yasağı konusu ile çok ilgilenmek istemiyorum. Çalışmalarıma devam edip Kocaelispor’a daha ne kadar katkı sağlarım bunu düşünüyorum” diye konuştu.