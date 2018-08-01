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Bugün 14:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Kocaelispor alt yapısında teknik kadro tamam…

Kocaelispor Kulübü Altyapı Takımları 2018-2019 Teknik Kadrosu belirlendi.

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Yeşil Siyahlı kulübün yönetimi, Fatih Sarman’a emeklerinden ötürü teşekkür etti ve yollarını ayırdı.

İŞTE KOCAELİSPOR’UN ALT YAPI EKİBİ:

Aydın Günaydın:                Gençlik Geliştirme Teknik Sor.

Yusuf Yazıcı:                      U19 Teknik Sorumlusu

Uğur Soykan:                     U17 Teknik Sorumlusu

Ali Mumcu:                        U16 Teknik Sorumlusu

Ercan Ağaçe:                     U15 Teknik Sorumlusu

Murat Tiraki:                      U14 Teknik Sor. ve Futbol O.Ant.

Emre Denizli:                     U13-U12-U11 ve Futbol O. Tek.S.

Kerem Nazlıgül:                Kaleci Antrenörü

Bugün 14:20 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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