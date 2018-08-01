Kocaelispor alt yapısında teknik kadro tamam…

Yeşil Siyahlı kulübün yönetimi, Fatih Sarman’a emeklerinden ötürü teşekkür etti ve yollarını ayırdı.
İŞTE KOCAELİSPOR’UN ALT YAPI EKİBİ:
Aydın Günaydın: Gençlik Geliştirme Teknik Sor.
Yusuf Yazıcı: U19 Teknik Sorumlusu
Uğur Soykan: U17 Teknik Sorumlusu
Ali Mumcu: U16 Teknik Sorumlusu
Ercan Ağaçe: U15 Teknik Sorumlusu
Murat Tiraki: U14 Teknik Sor. ve Futbol O.Ant.
Emre Denizli: U13-U12-U11 ve Futbol O. Tek.S.
Kerem Nazlıgül: Kaleci Antrenörü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz