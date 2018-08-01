Hakan Tan da Doğantepe’den ayrıldı

Kocaeli 1937 Sekaspor’da görevine devam edecek olan ve Kocaeli Üniversitesi’nde Sporda Performans ve Kondisyon Bölümü’nde yüksek lisans yapacak olan genç teknik adam Doğantepespor’a yeni sezonda başarı dileğinde bulundu. Doğantepe ekibi dün akşam sezonu açacaktı.