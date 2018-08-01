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Hakan Tan da Doğantepe’den ayrıldı

BAL takımlarından Doğantepespor’da Teknik Sorumlu Murat Şahin’in yardımcısı Hakan Tan, Başiskele temsilcisinden ayrıldı.

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Kocaeli 1937 Sekaspor’da görevine devam edecek olan ve Kocaeli Üniversitesi’nde Sporda Performans ve Kondisyon Bölümü’nde yüksek lisans yapacak olan genç teknik adam Doğantepespor’a yeni sezonda başarı dileğinde bulundu. Doğantepe ekibi dün akşam sezonu açacaktı.

Bugün 14:21 TSİ - Spor

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