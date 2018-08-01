Kocaeli 1937 Sekaspor’da görevine devam edecek olan ve Kocaeli Üniversitesi’nde Sporda Performans ve Kondisyon Bölümü’nde yüksek lisans yapacak olan genç teknik adam Doğantepespor’a yeni sezonda başarı dileğinde bulundu. Doğantepe ekibi dün akşam sezonu açacaktı.
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Hakan Tan da Doğantepe’den ayrıldı
BAL takımlarından Doğantepespor’da Teknik Sorumlu Murat Şahin’in yardımcısı Hakan Tan, Başiskele temsilcisinden ayrıldı.
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Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz