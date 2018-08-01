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Bugün 15:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:26 TSİ )

Kurban fiyatları yüzde 10 zamlandı

Kurbanlık fiyatları bu yıl, geçen yıla göre yüzde 10 zamlandı.

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Dün akşam doğalgaza ve elektriğe yapılan zamların ardından vatandaşa bir kötü haber de kurbanlık fiyatlarından geldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, bu seneki büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10’luk bir fiyat artışının beklendiğini ifade ederek, "Yem, mazot ve ilaç gibi girdiler dolar ile alınıyor. Son üç-dört ayda girdilerde yüzde 30’luk artış oldu ancak piyasanın talebi bu fiyatı karşılamıyor. Dolayısıyla geçen seneye göre yüzde 10 artış olacak" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLUK BEKLENMİYOR

Yücesan, "Geçen sene büyükşehirlerde toplu kurban satışı yapılan yerlerde büyükbaşta canlı kilogram (sığır) 22 ila 23 lira civarındaydı. Bu sene 25 ila 26 lira olması bekleniyor. Geçen sene kilogramı 24 ila 25 lira olan küçükbaş için de 27 ila 28 lira civarı fiyat bekleniyor” dedi. Bayramın bu sene 9 günlük bir tatile denk geleceğini aktaran Yücesan, bu nedenle büyükşehirlerde kurban kesimlerinde çok büyük bir potansiyel beklemediklerini kaydetti. Yücesan, “Kurban Bayramı’nda 800 bin ila 1 milyon büyükbaş ve 2 buçuk milyon küçükbaş hayvan kesiliyor" dedi.

Bugün 15:08 TSİ - Ekonomi

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