İklim değişikliği konusu görüşülmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi’nin faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 2. Paydaş Çalıştayı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirildi.
İKİNCİ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI
Proje kapsamında, Kocaeli ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumlarının yerel teşkilatları, organize sanayi bölgeleri, sanayi ve ticaret odaları, büyük sanayi işletmeleri ve üniversite temsilcileri ile bir araya gelindi. Kocaeli’nin ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nın amaç, eylem, faaliyet ve sorumlu kuruluşlarının katılımcı bir şekilde oluşturulması amacıyla İzmit Ramada Plaza Oteli’nde yapılan çalıştayın oldukça verimli geçtiği bilgisi verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz