İklim değişikliği konusu görüşülmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi’nin faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 2. Paydaş Çalıştayı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirildi.

İKİNCİ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI

Proje kapsamında, Kocaeli ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumlarının yerel teşkilatları, organize sanayi bölgeleri, sanayi ve ticaret odaları, büyük sanayi işletmeleri ve üniversite temsilcileri ile bir araya gelindi. Kocaeli’nin ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nın amaç, eylem, faaliyet ve sorumlu kuruluşlarının katılımcı bir şekilde oluşturulması amacıyla İzmit Ramada Plaza Oteli’nde yapılan çalıştayın oldukça verimli geçtiği bilgisi verildi.