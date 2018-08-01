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CHP Kartepe, kendi binasını satın aldı

Yaklaşık 4 yıldır Kartepe İstasyon Mahallesi, Ankara Cad. 137/3 adresinde kirada oturan CHP Kartepe İlçe Örgütü kendi binasını satın alarak partiye kazandırdı.

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Yaklaşık 4 yıldır Kartepe İstasyon Mahallesi, Ankara Cad. 137/3 adresinde kirada oturan CHP Kartepe İlçe Örgütü kendi binasını satın alarak partiye kazandırdı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, "Başkanlığım süresince en büyük hedefim ilçemize parti binasını kazandırmaktı. Şuan bunu başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Genel merkezimizin de desteği ile partimizin kendine ait bir binası olması için yaptığımız girişimler sonuç verdi. Bugün tapumuzu da aldık. Artık ilçemize yakışır bir binanın sahibiyiz. Bundan sonra CHP Kartepe kendi binasında hizmet verecek. Bu konuda destek olan genel merkezimize teşekkür ediyoruz. İlçe binamız, tüm partililerimize, partimize hayırlı olsun “ ifadelerini kullandı.

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