Yaklaşık 4 yıldır Kartepe İstasyon Mahallesi, Ankara Cad. 137/3 adresinde kirada oturan CHP Kartepe İlçe Örgütü kendi binasını satın alarak partiye kazandırdı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, "Başkanlığım süresince en büyük hedefim ilçemize parti binasını kazandırmaktı. Şuan bunu başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Genel merkezimizin de desteği ile partimizin kendine ait bir binası olması için yaptığımız girişimler sonuç verdi. Bugün tapumuzu da aldık. Artık ilçemize yakışır bir binanın sahibiyiz. Bundan sonra CHP Kartepe kendi binasında hizmet verecek. Bu konuda destek olan genel merkezimize teşekkür ediyoruz. İlçe binamız, tüm partililerimize, partimize hayırlı olsun “ ifadelerini kullandı.
Bugün 15:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
CHP Kartepe, kendi binasını satın aldı
Yaklaşık 4 yıldır Kartepe İstasyon Mahallesi, Ankara Cad. 137/3 adresinde kirada oturan CHP Kartepe İlçe Örgütü kendi binasını satın alarak partiye kazandırdı.
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Bugün 15:56 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz