Olay, 3 gün önce İstanbul Levent'te bir inşaatta meydana geldi. Nuri Cemal Bozkurt, çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda bir anda dengesini kaybedince düştü. Olayı gören iş arkadaşları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralanan Bozkurt, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozkurt, yaşamını yitirdi. Nuri Cemal Bozkurt, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Esentepe Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Darıca Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Gözyaşları içinde toprağa verildi
İstanbul Levent'te çalıştığı bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşen Nuri Cemal Bozkurt (18), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Bugün 16:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz