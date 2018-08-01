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Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Kartepe D-100 karayolu Uzuntarla ışıklar mevkisinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Fırat Çetin (19) idaresindeki 11 EK 590 plakalı otomobil, Kartepe Uzuntarla ışıklar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde olan Yusuf Karakaş'ın kullandığı 34 KE 8891 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fırat Çetin ve yanındaki kardeşi Zahide Meva Çetin (7) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç içinde bulunan anneleri Nurhan Çetin ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 16:46 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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