Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Fırat Çetin (19) idaresindeki 11 EK 590 plakalı otomobil, Kartepe Uzuntarla ışıklar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde olan Yusuf Karakaş'ın kullandığı 34 KE 8891 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fırat Çetin ve yanındaki kardeşi Zahide Meva Çetin (7) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç içinde bulunan anneleri Nurhan Çetin ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe D-100 karayolu Uzuntarla ışıklar mevkisinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz