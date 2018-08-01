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İzmit Belediyesi'nde milyonluk satış

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki bir  arsayı ihaleyle satarak 3 milyon 565 bin lira kazandı.

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Tapuda Durhasan Mahallesi 806 Ada olarak gözüken 2460 metrekarelik yerin satışı Cemil Kanpara başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşti. İmar planlarında bakım, akaryakıt ve LPG istasyonu olarak gösterilen 3 milyon 198 bin lira muhammen bedelli arsaya iki talipli çıktı. İhale sonunda arsaya 3 milyon 565 bin lira ile en yüksek fiyatı Esa Petrol adına Ali Gözübüyük verdi.

VADİ İZMİT’TEKİ 115 KONUT SATIŞTA

Bu arada Belediye Encümeni’nde Gültepe’de kat karşılığında yapılmakta olan Vadi İzmit Projesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait konutların satışı  için de  karar alındı. Alınan karara göre, 22 adet konut 202 bin lira ile 765 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Projede yer alan B2 Blok’taki 20 adet daire komple olarak 6 milyon 182 bin lira muhammen bedelle, F3 Blok’taki 12 adet daire komple olarak 4 milyon 345 bin lira muhammen bedelle, A3 Blok’taki 61 adet daire de yine komple olarak 19 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satılacak. Bu konutların kapalı teklif usulüyle satışı da 29 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00 deki Belediye Encümeni’nde yapılacak. İzmit Belediyesi’nin Yeşilova’daki akaryakıt istasyonun satış ihalesinin de 8 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.

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