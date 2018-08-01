Gölcük’ün Diyaliz Merkezi modern ve teknolojik binasında

Yıllardır Değirmendere’de bulunan ve verdiği hizmetle her kesimin takdirini kazanan Özel Gölcük Diyaliz Merkezi artık daha teknolojik ve modern bir binada hizmet verecek. İhsaniye Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan yeni binanın açılış töreni Cuma günü Saat 14.00’da büyük bir organizasyon ile gerçekleştirilecek. Bu önemli açılış öncesinde Gölcük Diyaliz Merkezi İdari Direktör Sabri Ertürk ve Tıbbı Direktör Dr İbrahim Demirel yeni binayı gezdirip diyaliz merkezi hakkında geniş bilgi verdi. Ertürk ve Demirel “Merkezimiz 12 yıldır Değirmendere’de hizmet veriyordu. Bina olarak, kaliteli hizmetimiz noktasında yetersiz kalmaya başlamıştı” dedi.

5 KATLI TEKNOLOJİK VE MODERN HİZMET BİNASI

Konuşmasını sürdüren Demirel “Bizde artık kendi binamızı inşaat etme vaktinin geldiğini düşündük. Yeni binamızı tam anlamıyla diyaliz merkezine uygun yaptırdık. Binamız 5 Kattan oluşuyor. Asansörümüz mevcut. 1000 metre kare alana kuruldu. Artık hastalarımız çok daha rahat bir ortamda tedavi olacaklar. Açıkçası kalite çıtasını oldukça yükselttik.

EV KONFORU DİYALİZ MERKEZİMİZDE MEVCUT

Şuan için 21 Hemodiyaliz Diyaliz makine kapasitesi ile hizmet vereceğiz. 25 personel ve 4 doktorumuz hastalarımızla her zaman yakından ilgileniyor. Gün içinde 3 diyaliz seansı yapıyoruz. Hastalarımız 4 saatlik diyaliz süresinde müzik dinliyor internete giriyor TV izleyebiliyor. Yemek ikramları yapıyoruz. Evlerinde ki konforu buraya da taşıdık diyebiliriz. 3 modern servis aracımızla hastaları evlerinden alıp merkezimize getiriyoruz, sonrasında tekrar evlerine götürüyoruz. Yaptığımız tüm hizmetler karşılığında hastalarımız hiç bir ücret ödemiyorlar.

12 YILDA 800 DEN FAZLA HASTA TEDAVİ OLDU

Diyaliz merkezinde tüm ayrıntılar düşünülmüş durumda. Hepatit C ve Hepatit B hastaları için ayrı bir odamız mevcut. Özellikle hijyen noktasında çok titiziz. Hijyen bizim vazgeçilmezimiz. Genel itibariyle kronik hastalara hizmet veriyoruz. 12 yıllık süreçte800 den fazla kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastalarımızı tedavi ettik. İzmit, Gölcük, Karamürsel, Başiskele ve çevre ilçelerden hastalar bize müracaat ediyor. Bunun dışında da yurtdışından gelen hastalarımızda oldu. Gelecekte hizmet ağımızı genişletmeyi düşünüyoruz.

PİYASANIN EN KALİTELİ ÜRÜNLERİNİ KULLANIYORUZ

Biz Özel Gölcük Diyaliz Merkezi olarak dikkat ettiğimiz en önemli konulardan biri de kaliteli malzeme kullanmak. Hastalarımız tedavi olmak, hayata tutunmak için bize geliyorlar. İşimizi önemsiyoruz çünkü hatalarımızı iyi tedavi ederek yaşam kalitelerini arttırmak bizim hedefimiz. Bunun için Yurt dışından ithal gelen piyasanın en kaliteli malzemelerini kullanıyoruz. Yeni binamızla birlikte gelecekte de hastalarımıza en kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz. Biz Cuma günü gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm dostlarımızı bekliyoruz” dedi.