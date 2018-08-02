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Annesini öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası!

Karamürsel'de tartıştığı annesini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında, müşteki Cemil Öztürk ve tutuklu sanık Emrullah Bingöl ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini bildirdi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, rapora göre sanığın ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini belirterek, 16 Ağustos 2014'te ağabeyi Cemil Öztürk'ü bıçakla yaraladığını, bu nedenle hakkında açılan davadaki karara sinirlenen sanığın 13 Nisan 2016'ta, evine giderek tartıştığı annesinin başını keserek öldürdüğünü kaydetti.

"Canavarca" öldürmüş

Sanığın, kendisini savunamayacak durumda olan annesi Hatice Öztürk'ü "canavarca hisle" öldürdüğünün anlaşıldığını belirten savcı, sanığın "canavarca hisle ve üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Bingöl, Adli Tıp Kurumu'na gitmesi gerektiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bingöl'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan, sanığın daha önce Zekeriya Öztürk olan ismini, mahkeme kararıyla Emrullah Bingöl olarak değiştirdiği öğrenildi.

Olay nasıl olmuştu?

Karamürsel'de 13 Nisan 2016'da polis merkezine giden Emrullah Bingöl, annesi Hatice Öztürk'ü öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Polis merkezinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki eve giden ekipler, boğazı kesilmiş kadının cesedini bulmuştu. 

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