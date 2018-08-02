1962 yılında Kartepe'ye bağlı Pazarçayırı köyünde Osman Kalyonca tarafından açılan hayratın İSU tarafından kapatılacağını öğrenen köy sakinleri Büyükşehir'i protesto etti. Suyunun şifalı olduğuna inanılan hayrat için Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların olduğunu söyleyen köy sakinleri Büyükşehir'in bu kararından vazgeçmesi için ayrıca imza kampanyası da başlattılar. Protestoya bölgeye yakın köylerin de muhtarları destek verdi.
Bugün 09:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Köylüleri ayaklandıran hayrat!
1962 yılında Pazarçayırı köyünde Osman Kalyonca tarafından açılan hayratın İSU tarafından kapatılacağını öğrenen köy sakinleri Büyükşehir'i protesto etti.
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - isu sen bir şey yapmak istiyorsan o suyu tahlil ettirip sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra . 2 bardak su içip hayrat sahibine dua et.
Erol Demirbek - ALLAH akıl fikir versin. insanlara suyu çok görmüşler . bu kafa ile fazla sürmez
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