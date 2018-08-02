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Köylüleri ayaklandıran hayrat!

1962 yılında Pazarçayırı köyünde Osman Kalyonca tarafından açılan hayratın İSU tarafından kapatılacağını öğrenen köy sakinleri Büyükşehir'i protesto etti.

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1962 yılında Kartepe'ye bağlı Pazarçayırı köyünde Osman Kalyonca tarafından açılan hayratın İSU tarafından kapatılacağını öğrenen köy sakinleri Büyükşehir'i protesto etti. Suyunun şifalı olduğuna inanılan hayrat için Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların olduğunu söyleyen köy sakinleri Büyükşehir'in bu kararından vazgeçmesi için ayrıca imza kampanyası da başlattılar. Protestoya bölgeye yakın köylerin de muhtarları destek verdi.

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İmza kanpanyası için toplanan imzalar

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Hayratı yapan Osman Kalyoncu hastanede tedavi altında tutuluyor.

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - isu sen bir şey yapmak istiyorsan o suyu tahlil ettirip sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra . 2 bardak su içip hayrat sahibine dua et.

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 12:35
01

Erol Demirbek - ALLAH akıl fikir versin. insanlara suyu çok görmüşler . bu kafa ile fazla sürmez

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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