Köylüleri ayaklandıran hayrat!

1962 yılında Kartepe'ye bağlı Pazarçayırı köyünde Osman Kalyonca tarafından açılan hayratın İSU tarafından kapatılacağını öğrenen köy sakinleri Büyükşehir'i protesto etti. Suyunun şifalı olduğuna inanılan hayrat için Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların olduğunu söyleyen köy sakinleri Büyükşehir'in bu kararından vazgeçmesi için ayrıca imza kampanyası da başlattılar. Protestoya bölgeye yakın köylerin de muhtarları destek verdi.

İmza kanpanyası için toplanan imzalar

Hayratı yapan Osman Kalyoncu hastanede tedavi altında tutuluyor.